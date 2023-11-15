Здание кинотеатра "Электрон" начали сносить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Сообщество "Жители микрорайона КАРАВАИХА" "Вконтакте"

В Приокском районе стартовал снос здания одного из ещё советских кинотеатров в Нижнем Новгороде - "Электрона", расположенного на проспекте Гагарина, 98. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Кинотеатр "Электрон" был открыт в 1966 году. Его название было выбрано не случайно, поскольку он был построен в районе - центре электронной промышленности города Горького. Само здание было построено в стиле "советский модернизм".

На протяжении десятилетий он оставался значимым объектом культурной жизни сначала горьковчан, потом нижегородцев: здесь проводились кинофестивали, лектории, культурно-развлекательные мероприятия. В зале "Электрона" принимали в ряды пионеров и комсомольцев, а предприятия чествовали своих передовиков.

Эти стены принимали известных советских и российских актёров: Нонну Мордюкову, Никиту Михалкова, Николая Рыбникова, Василия Ланового, Клару Лучко, Армена Джигарханяна, Валентина Гафта, а также знаменитую троицу Вицин-Моргунов-Никулин - и многих других.

Современный владелец здания ГК "Электроника" несколько раз выставляли его на продажу, поскольку кинотеатр был убыточным, и в итоге в начале 2023 года площадку закрыли. На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и двумя кинозалами.

Напомним, что здание бывшего кинотеатра "Спутник" на улице Горького будет переоборудовано в культурно-досуговое учреждение для детей.