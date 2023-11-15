Потепление и сильные снегопады придут в Нижегородскую область на этой неделе Общество

На предстоящей неделе по Нижегородской области продолжит шествие русская зима: погода будет характеризоваться затяжными снегопадами и умеренными морозами.

В начале недели ещё сохранятся холода, которые метеорологи называют аномальными, поскольку среднесуточная температура воздуха на 7° и более ниже климатической нормы. К концу недели произойдёт повышение температурного фона до положенных середине декабря значений.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, температура поднимется до -12...-14°, ветер юго-восточный, 4-5 м/с. Давление заметно выше нормы - 765-772 мм рт.ст. В течение дня будет идти небольшой снег, который значительно усилится к ночи.

12 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, прогнозируются метели. Температура днём составит -11...-12°, ночью -13...-14°. Ветер юго-восточный, сильный, с порывами до 17 м/с.

13 декабря ожидается переменная облачность, снегопады немного стихнут, а вот мороз днём окрепнет до -14°.

С четверга, 14 декабря, температура начнёт немного повышаться - до -10...-11°, а вот атмосферное давление опустится ниже нормы, и в пятницу снова пойдёт сильный снег.

В выходные потеплеет до -6...-8°, атмосферное давление ещё немного опустится - до 740 мм рт.ст, небо останется пасмурным.