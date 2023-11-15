Сильные морозы в Нижегородской области задержатся до 13 декабря Общество

В течение суток 11 декабря по всей территории Нижегородской области и в период с 12 по 13 декабря по северным районам региона сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы, которая составляет -6...-8°. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с опасными погодными явлениями вероятны аварии на системах ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, печного отопления. Нижегородцам следует внимательно отнестись к применению теплонагревателей и не использовать неисправное оборудование.

Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует в связи с низкими температурами ограничить пребывание на улице. Особое внимание во время сильных морозов надо уделять здоровью детей и пожилых граждан.

Напомним, в связи с морозами нижегородские ресурсоснабжающие организации перешли на усиленный режим работы. Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам.

Ранее УГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало правила эксплуатации обогревателей.