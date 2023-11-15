Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2023 12:57  [81] Сильные морозы в Нижегородской области задержатся до 13 декабря
10 декабря 2023 12:21  [105] Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области
10 декабря 2023 11:01  [116] Более 9,5 тысячи вопросов направили нижегородцы на прямую линию Глебу Никитину
09 декабря 2023 16:42  [363] Всероссийский молодежный форум "ГосСтарт" стартовал в Нижнем Новгороде
09 декабря 2023 15:12  [258] Более 100 женщин засняли видеоролики на конкурс "Женское счастье – семья"
09 декабря 2023 14:34  [280] Заместитель губернатора Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 21 декабря
09 декабря 2023 13:59  [246] Нижегородцы могут поддержать проекты региона на Всероссийском конкурсе гражданских инициатив
09 декабря 2023 13:36  [314] Всероссийская конференция по вопросу терроризма прошла в Нижнем Новгороде
09 декабря 2023 13:15  [300] Портал Нижегородской области удостоен премии "Tagline Awards 2023"
09 декабря 2023 11:51  [258] Занятия по профориентации школьников пройдут в Нижегородской области
Общество

Сильные морозы в Нижегородской области задержатся до 13 декабря

10 декабря 2023 12:57  [81] Общество

В течение суток 11 декабря по всей территории Нижегородской области и в период с 12 по 13 декабря по северным районам региона сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы, которая составляет -6...-8°. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с опасными погодными явлениями вероятны аварии на системах ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, печного отопления. Нижегородцам следует внимательно отнестись к применению теплонагревателей и не использовать неисправное оборудование.

Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует в связи с низкими температурами ограничить пребывание на улице. Особое внимание во время сильных морозов надо уделять здоровью детей и пожилых граждан.

Напомним, в связи с морозами нижегородские ресурсоснабжающие организации перешли на усиленный режим работы. Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам.

Ранее УГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало правила эксплуатации обогревателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Морозы МЧС ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph