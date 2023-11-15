Обновлённую вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России Общество

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Минздрав РФ зарегистрировал обновлённую версию отечественной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, новая версия препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции отличается обновлённым антигенным составом и поможет в борьбе с новыми штаммами COVID-19, которые сейчас циркулируют. Она уже прошла клинические испытания, которые показали низкий уровень побочных эффектов.

В настоящее время завершается госконтроль качества первых серий вакцины в лабораториях Росздравнадзора. Практически сразу после регистрации производитель сможет ввести его в гражданский оборот.

Как ранее сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, отгрузка для поставки вакцины в регионы должна стартовать 11 или 12 декабря.

Ранее Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.