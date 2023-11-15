Главный судебный пристав Нижегородской области наградил студентов за участие в конкурсе против коррупции Общество

В канун Международного дня борьбы с коррупцией руководитель Главного управления ФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин наградил победителей и призеров традиционного конкурса творческих работ среди учащихся нижегородских вузов "Вместе против коррупции!".

С целью привлечения внимания к проблеме борьбы с коррупцией в современном обществе студентам была предоставлена возможность принять участие в конкурсе и побороться за призовые места в нескольких номинациях на темы: "Коррупция - СТОП!", "Что такое коррупция и как с ней бороться", "Строю будущее, свободное от коррупции".

Наиболее активное участие в конкурсе приняли студенты Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. В представленных на конкурс творческих работах были исследованы причины коррупционных проявлений и их негативных последствий, а также способы противодействия коррупции.

Также был показан лучший видеоролик, подготовленный на конкурс группой студентов 1 курса ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Отделом по воспитательной работе Главного управления представлен свой вариант сюжета, посвященного противодействию коррупции, а начальник отдела Дмитрий Аватесян рассказал о целях создания ролика и о том, как возникла эта идея.

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин подчеркнул, что студенты креативно подошли к актуальным проблемам современного общества и развития нашей страны в целом, а участие в подобных мероприятиях помогает формировать у будущего поколения негативное отношение к любым коррупционным проявлениям.

Также сотрудники службы организовали для молодого поколения экскурсию по зданию Главного управления, в ходе которой рассказали об истории института судебных приставов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы оказали правовую помощь нижегородцам с ограниченными возможностями.