Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2023 13:55  [7] Платформа "Лобачевский" стала "Лучшим цифровым решением для "умного города"
11 декабря 2023 13:34  [81] Ряд нарушений выявили при реконструкции очистных сооружений в Сарове
11 декабря 2023 13:18  [103] Обновлённую вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России
11 декабря 2023 12:38  [126] Главный судебный пристав Нижегородской области наградил студентов за участие в конкурсе против коррупции
11 декабря 2023 12:15  [129] МегаФон: в ноябре мобильный трафик на сервисы по продаже билетов в музеи и театры вырос на 86 процентов
11 декабря 2023 12:07  [162] Яйца из Турции появятся на российских прилавках
11 декабря 2023 11:53  [138] Капитальный ремонт театра драмы завершили в Дзержинске
11 декабря 2023 11:24  [167] Проект новой станции метро в Сормове поддержали еще несколько предприятий района
11 декабря 2023 11:15  [145] Еще 27 новых автобусов получат районы Нижегородской области на текущей неделе
11 декабря 2023 11:01  [136] Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе
Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области наградил студентов за участие в конкурсе против коррупции

11 декабря 2023 12:38  [126] Общество

В канун Международного дня борьбы с коррупцией руководитель Главного управления ФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин наградил победителей и призеров традиционного конкурса творческих работ среди учащихся нижегородских вузов "Вместе против коррупции!". 

С целью привлечения внимания к проблеме борьбы с коррупцией в современном обществе студентам была предоставлена возможность принять участие в конкурсе и побороться за призовые места в нескольких номинациях на темы: "Коррупция - СТОП!", "Что такое коррупция и как с ней бороться", "Строю будущее, свободное от коррупции".

Наиболее активное участие в конкурсе приняли студенты Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. В представленных на конкурс творческих работах были исследованы причины коррупционных проявлений и их негативных последствий, а также способы противодействия коррупции.

Также был показан лучший видеоролик, подготовленный на конкурс группой студентов 1 курса ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Отделом по воспитательной работе Главного управления представлен свой вариант сюжета, посвященного противодействию коррупции, а начальник отдела Дмитрий Аватесян рассказал о целях создания ролика и о том, как возникла эта идея.

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин подчеркнул, что студенты креативно подошли к актуальным проблемам современного общества и развития нашей страны в целом, а участие в подобных мероприятиях помогает формировать у будущего поколения негативное отношение к любым коррупционным проявлениям. 

Также сотрудники службы организовали для молодого поколения экскурсию по зданию Главного управления, в ходе которой рассказали об истории института судебных приставов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы оказали правовую помощь нижегородцам с ограниченными возможностями.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФССП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph