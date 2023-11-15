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Общество

Ряд нарушений выявили при реконструкции очистных сооружений в Сарове

11 декабря 2023 13:34  [72] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области проконтролировало реконструкцию очистных сооружений в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, подрядчик АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" проводил работы с августа 2020 по декабрь 2023 года.

Установлено, что очистные сооружения не были поставлены на учет как самостоятельный объект негативного воздействия на окружающую среду. Не была разработана программа производственного экологического контроля работ, что говорит о том, что контроль не проводился.

Также в ходе проверки была выявлена свалка бетона, отсутствие отчета о работе с отходами.

Кроме того, подрядчик не внес плату за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проверки АО "ЧЭАЗ"и ответственные должностные лица были оштрафованы на 110 тысяч рублей. Компании выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. До этого очистные сооружения в Сарове не могут быть введены в эксплуатацию. 

Ранее сообщалось, что семнадцать нарушений выявлено в деятельности Сокольского водоканала.

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Теги:
очистные сооружения Росприроднадзор Саров
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