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Семнадцать нарушений выявлено в деятельности Сокольского водоканала. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе плановой проверки было установлено, что сточные воды в Сокольском после очистных сооружений сбрасываются в Волгу, однако разрешительные документы на это у водоканала истекли еще в начале 2022 года.
На очистных сооружения[ отсутствуют водоизмерительные приборы, учет объема сброса стоков не ведется.
Также в сточных водах были выявлены многократные превышения нормативов по нефтепродуктам, фосфатам, нитритам, сульфидам и другим веществам, что привело к загрязнению Волги.
Кроме того, предприятие не ведет расчет нормативов допустимых выбросов, не разработаны мероприятия по сокращению выбросов. Специалисты также выявили нарушение лицензионных требований и искажение экологической информации.
Сокольскому водоканалу выдано предписание об устранении выявленных нарушений до мая 2024 года. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что балахнинскую картонную фабрику уличили в нарушении экологических требований.
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