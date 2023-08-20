Семнадцать нарушений выявлено в деятельности Сокольского водоканала Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Семнадцать нарушений выявлено в деятельности Сокольского водоканала. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе плановой проверки было установлено, что сточные воды в Сокольском после очистных сооружений сбрасываются в Волгу, однако разрешительные документы на это у водоканала истекли еще в начале 2022 года.

На очистных сооружения[ отсутствуют водоизмерительные приборы, учет объема сброса стоков не ведется.

Также в сточных водах были выявлены многократные превышения нормативов по нефтепродуктам, фосфатам, нитритам, сульфидам и другим веществам, что привело к загрязнению Волги.

Кроме того, предприятие не ведет расчет нормативов допустимых выбросов, не разработаны мероприятия по сокращению выбросов. Специалисты также выявили нарушение лицензионных требований и искажение экологической информации.

Сокольскому водоканалу выдано предписание об устранении выявленных нарушений до мая 2024 года. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что балахнинскую картонную фабрику уличили в нарушении экологических требований.