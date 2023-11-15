Платформа "Лобачевский" стала "Лучшим цифровым решением для "умного города" Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Москве состоялась 12-я церемония награждении лидеров рынка "ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики". В рамках конкурса выбирали лучшие российские цифровые решения в транспорте и логистике, сельском хозяйстве, финансовом секторе, ритейле, образовании, здравоохранении и т.д.

Как рассказали организаторы, в этом году на конкурс было подано более 380 заявок, по итогам рассмотрения в шорт-лист вошли 105. Основными критериям выбора проектов-победителей стали инновационность, значимость для отрасли в целом, тиражируемость, эффективность и прозрачность.

В номинации "Лучшее цифровое решение для "умного города" победу одержал проект "Аналитическая платформа "Лобачевский" Аналитического центра Нижнего Новгорода. Проект предназначен для централизации данных информационных систем администрации Нижнего Новгорода и внешних ресурсов, их анализа и принятия управленческих решений.

Награду получили директор Аналитического центра Алексей Синичкин и заместитель директора департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода Андрей Столяров.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя победу, отметил, что через платформу "Лобачевский" можно оставить своё обращение, узнать актуальные городские новости, в удобном формате интерактивной карты найти интересующие адреса молочных кухонь, спортивных площадок, новых благоустроенных пространств, площадок для выгула собак, расположение НТО и другие возможности.

Напомним, что весной этого года Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России. К его задачам относятся разработка цифровых сервисов (например, система "Спорт в каждый двор" и портал "Лобачевский"), создание единого базы данных с информацией из различных систем города, а также модерация сообщений от жителей, поступающих в администрацию города.