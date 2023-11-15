Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2023 14:56  [69] Нижегородский филиал "Т Плюс" проводит конкурс работ на темы энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода
11 декабря 2023 14:43  [85] ОМК поддержала издание книги о наследии Владимира Шухова
11 декабря 2023 14:37  [79] Несколько магнитных бурь накроют Землю в декабре
11 декабря 2023 13:55  [106] Платформа "Лобачевский" стала "Лучшим цифровым решением для "умного города"
11 декабря 2023 13:34  [128] Ряд нарушений выявили при реконструкции очистных сооружений в Сарове
11 декабря 2023 13:18  [134] Обновлённую вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России
11 декабря 2023 12:38  [155] Главный судебный пристав Нижегородской области наградил студентов за участие в конкурсе против коррупции
11 декабря 2023 12:15  [153] МегаФон: в ноябре мобильный трафик на сервисы по продаже билетов в музеи и театры вырос на 86 процентов
11 декабря 2023 12:07  [186] Яйца из Турции появятся на российских прилавках
11 декабря 2023 11:53  [155] Капитальный ремонт театра драмы завершили в Дзержинске
Общество

Платформа "Лобачевский" стала "Лучшим цифровым решением для "умного города"

11 декабря 2023 13:55  [106] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Москве состоялась 12-я церемония награждении лидеров рынка "ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики". В рамках конкурса выбирали лучшие российские цифровые решения в транспорте и логистике, сельском хозяйстве, финансовом секторе, ритейле, образовании, здравоохранении и т.д.

Как рассказали организаторы, в этом году на конкурс было подано более 380 заявок, по итогам рассмотрения в шорт-лист вошли 105. Основными критериям выбора проектов-победителей стали инновационность, значимость для отрасли в целом, тиражируемость, эффективность и прозрачность.

В номинации "Лучшее цифровое решение для "умного города" победу одержал проект "Аналитическая платформа "Лобачевский" Аналитического центра Нижнего Новгорода. Проект предназначен для централизации данных информационных систем администрации Нижнего Новгорода и внешних ресурсов, их анализа и принятия управленческих решений.

Награду получили директор Аналитического центра Алексей Синичкин и заместитель директора департамента цифровой трансформации Нижнего Новгорода Андрей Столяров.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя победу, отметил, что через платформу "Лобачевский" можно оставить своё обращение, узнать актуальные городские новости, в удобном формате интерактивной карты найти интересующие адреса молочных кухонь, спортивных площадок, новых благоустроенных пространств, площадок для выгула собак, расположение НТО и другие возможности.

Напомним, что весной этого года Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России. К его задачам относятся разработка цифровых сервисов (например, система "Спорт в каждый двор" и портал "Лобачевский"), создание единого базы данных с информацией из различных систем города, а также модерация сообщений от жителей, поступающих в администрацию города.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды Технологии цифровизация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph