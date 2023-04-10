Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, нижегородский центр занял первое место в номинации "Муниципальное управление" национальной премии "Умный город". Церемония награждения прошла в Красноярске.

Как рассказал Юрий Шалабаев, к задачам аналитического центра относятся разработка цифровых сервисов (например, система "Спорт в каждый двор" и портал "Лобачевский"), создание единого базы данных с информацией из различных систем города, а также модерация сообщений от жителей, поступающих в администрацию города.

Напомним, первый в России муниципальный аналитический центр начал работать в Нижнем Новгороде в июне прошлого года. Его основная задача заключается в сборе данных из различных информационных систем города, их систематизации и хранении. Он призван помочь принимать управленческие решения на основе анализа полученных данных.

Ранее депутаты Гордумы оценили работу аналитического центра Нижнего Новгорода.