Нижегородские школьные СМИ приглашают принять участие в региональном конкурсе видеороликов Общество

Штаб общественной поддержки "Единой России" совместно с ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ" и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" приглашают нижегородские школьные СМИ и иные творческие группы принять участие в региональном конкурсе видеороликов в рамках проекта "Школа-ТВ".

На конкурс принимаются видеоролики по следующим номинациям:

"Моя малая Родина";

"Почему я люблю Россию?";

"Что такое Штаб общественной поддержки?".

Жюри конкурса, в состав которого войдут сотрудники Штаба, НИРО, ННТВ, оценят видеоработы участников по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса; содержательность и качество работы; доступность восприятия и эмоциональное воздействие; оригинальность замысла и творческий подход. Лучшие работы в каждой из номинаций получат памятные призы. Лучшие работы будут показаны в эфире ННТВ.

Конкурсные работы принимаются с 12 декабря 2023 года по 14 февраля 2024 года. Работы предоставляются на цифровых носителях USB-накопителях по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2а или по электронной почте вместе с заявкой участника: shtab52-media@yandex.ru.

Подведение итогов, награждение состоится после 1 марта 2024 года.

Подробную информацию и полные условия участия можно узнать в Положении о конкурсе.