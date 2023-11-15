ЗСНО стало победителем Всероссийского конкурса массового рационализаторства Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Законодательное Собрание Нижегородской области стало победителем Всероссийского конкурса массового рационализаторства. Конкурс организован в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В конкурсе приняли участие больше 1000 специалистов из 100 компаний разных отраслей экономики, подано около 4,7 тыс. рацпредложений. Законодательное Собрание Нижегородской области стало единственным государственным органом власти, который представил на конкурс свои проекты.

"Мы отправили на конкурс 4 проекта по бережливому управлению, которые успешно внедрены в Законодательном Собрании. Благодаря им в региональном парламенте оптимизирована процедура рассмотрения проекта областного бюджета, в 9 раз сокращено время ответа на обращения граждан в социальных сетях, разработана новая система навигации в здании, улучшена процедура оформления наград. Наши достижения высоко оценили эксперты, полученная награда – результат труда нашей большой команды. Думаю, что это показатель того, что мы выбрали правильный вектор развития и совершенствования работы госсектора", - отметил руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Напомним, что в 2018 году Нижегородская область одной из первых стала реализовывать проект "Эффективный регион". В регионе был организован объединенный проектный офис государственной корпорации "Росатом" и правительства Нижегородской области. С ноября 2020 года к реализации проекта активно подключилось Законодательное Собрание Нижегородской области. С 2021 года в Законодательном Собрании уже реализовано или находится на стадии реализации 26 бережливых проектов. Главный девиз Заксобрания в этой области: "Находи. Советуй. Оценивай. Внедряй".

Как сообщалось ранее, нижегородское Заксобрание организует викторину для учащихся в "Школе 800" в День Конституции РФ.