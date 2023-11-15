ОКН "Дом купца Башкирова" в Городце планируется изъять у собственника

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Объект культурного наследия "Дом купца Башкирова" в Городце планируется изъять у собственника. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.
Согласно информации, исковое заявление об изъятии объекта в госсобственность подано в связи с ненадлежащим техническим состоянием здания.
"Дом купца Башкирова" был построен в 1907 году, а в 1962 году дом был реконструирован под Дом культуры Городецкой судоверфи.
В управлении отметили, что в интерьерах сохранились кованые ограждения лестницы, тянутые карнизы потолков, филенчатые двери, угловая печь.
Ранее сообщалось, что еще семь исторических домов в Нижнем Новгороде продали инвесторам.
Также напомним, что дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам.
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