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Общество

Еще семь исторических домов в Нижнем Новгороде продали инвесторам

28 ноября 2023 10:14  [141] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Еще семь исторических домов в Нижнем Новгороде продали инвесторам. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, в частные руки перешли дома № 23/19 и №29а по улице Малой Ямской, № 14/32 по улице Студеной, №13, №14 и №7а по улице Шевченко, а также №15 по улице Сергиевской.

Уже известно, что в доме по улице Студеной планируется открыть музыкальный салон-галерею, в котором будут проводиться камерные концерты, литературные чтения, выставки, творческие встречи и театральные постановки. Возможно создание небольшой кофейни.

Ранее инвесторы приобрели дома №33 по улице Алексеевской, №95 и №97 по улице Ильинской, №2 по улице Заводской Парк, №14 по улице Соревнования. 10 из 12 купленных зданий имеют статус объектов культурного наследия, один дом – исторически ценный градоформирующий объект.

Сейчас в Каталоге объектов исторической недвижимости насчитывается 92 дома Нижегородской области, которые доступны для покупки.

Ранее сообщалось, что Красные казармы в Нижнем Новгороде приспособят для современного использования.

Также напомним, что дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам.

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Теги:
Инвестиции ОКН
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