Награждение многодетных семей и заслуженных родителей прошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Ежегодная церемония чествования многодетных семей, многодетных матерей и заслуженных родителей прошла в концертном Пакгаузе 11 декабря. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Согласно информации, различные награды за вклад в развитие семейных традиций, воспитание детей и укрепление института семьи получили 62 нижегородца. Решение о присуждении каждой награды принималось лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Так, премию "Нижегородская семья" получили 10 многодетных семей региона. 26 женщин наградили почетными дипломами многодетной матери Нижегородской области I, II и III степеней, 6 многодетных мам – благодарностями губернатора Нижегородской области. Также 10 заслуженных родителей региона получили почетные знаки "Родительская слава".

Среди награжденных почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области I степени - Елена Юрасова, воспитавшая девятерых детей: самому старшему из них 36 лет, самому младшему – 16 лет.

Также благодарность губернатора Нижегородской области вручили ещё одной матери девятерых детей – Ирине Новиковой.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.