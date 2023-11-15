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Происшествия

Трёх подростков привлекут к ответственности за избиение школьников в Шахунье

12 декабря 2023 10:57  [69] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трех подростков привлекут к ответственности за избиение школьников в Шахунье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 1 декабря около 17:00 за гаражами на улице Коминтерна трое подростков в возрасте 13-15 лет избили троих шестиклассников. Ребята сняли данную ситуацию на видео, и запись попала в социальные сети.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что 12-летние школьники 30 ноября избили свою сверстницу, за которую их оппоненты решили таким образом заступиться.

По данному факту возбуждены административные расследования, в рамках которых пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Также ведется расследование по факту нанесения побоев 12-летней школьнице.

Правоохранители уже установили всех участников конфликта. Их действиям будет дана правовая оценка, идет сбор материалов для привлечения к ответственности родителей школьников по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, подростки могут быть помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Установлено, что двое нападавших в возрасте 13 и 14 лет уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Напомним, в июле подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо".

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Теги:
Избиение МВД Шахунья
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