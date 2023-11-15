Около 2% муниципальных учреждений Нижнего Новгорода работают неэффективно Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, в ходе которого депутаты оценили эффективность использования муниципального имущества муниципальными учреждениями города в 2022 году.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами предоставил информацию, что всего в городе работает 592 муниципальных учреждения.

По итогам оценки, проведённой по итогам прошлого года, высокий уровень эффективности показали 92% учреждений - 543: среди них 446 учреждений образования, 50 учреждений культуры, 22 – спорта, 25 – из иных сфер.

Удовлетворительный уровень продемонстрировали 6% учреждений - 35: из них 22 учреждения образования, 3 – культуры, 6 – спорта, 4 – учреждения иных сфер.

Низкий уровень эффективности был зафиксирован в 2% учреждений - в 14: из них 12 учреждений образования и 2 – культуры.

Зампредседателя Гордумы Николай Сатаев уточнил, что данные 14 предприятий в 2021 году также показали низкий уровень эффективности управления имуществом. Он предложил провести консультативную работу с руководителями учреждений, чтобы помочь им устранить нарушения.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин подтвердил, что проблема для указанных учреждений стала системной, и даже уменьшение премиального фонда их не стимулирует.

При этом депутаты указали, что в отчёте не упоминаются названия данных организаций.

"Может быть, есть непреодолимые препятствия для устранения недостатков? Сложность в том, что мы с вами говорим общими фразами. Нужно хотя бы знать, о каких учреждениях идёт речь, чтобы предметно обсуждать вопрос", – отметил Кирилл Лазорин.

Депутаты рекомендовали КУГИ в следующем докладе назвать эти организации и сообщить о конкретных выявленных проблемах.

Стоит отметить, что профильный отдел КУГИ получает отчётность от муниципальных организаций в бумажной форме, поэтому процесс проверки документации и оценки эффективности занимает практически целый год. В 2023 году ведомство перешло на электронную отчётность, что сократит сроки получения итогового доклада в следующем году.