Житель Тоншаевского района задержан за попытку убийства жены и знакомого Происшествия

В отношении жителя Тоншаевского района возбудили дело после того, как он попытался убить свою жену и знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Как полагает следствие, преступление произошло в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского муниципального округа.

Там подозреваемый из ревности, узнав, что его жена находится в помещении вместе со знакомым, облил часть дома бензином и поджег, предварительно заперев дверь.

В результате 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав запах дыма, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома.

Ранее сообщалось, что трёх подростков привлекут к ответственности за избиение школьников в Шахунье.