Житель Тоншаевского района задержан за попытку убийства жены и знакомого

В отношении жителя Тоншаевского района возбудили дело после того, как он попытался убить свою жену и знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.
Как полагает следствие, преступление произошло в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского муниципального округа.
Там подозреваемый из ревности, узнав, что его жена находится в помещении вместе со знакомым, облил часть дома бензином и поджег, предварительно заперев дверь.
В результате 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав запах дыма, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома.
Ранее сообщалось, что трёх подростков привлекут к ответственности за избиение школьников в Шахунье.
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