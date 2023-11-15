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Общество

ОМК поддержала проект центра инклюзивного творчества "Марсель" в Выксе

12 декабря 2023 13:30  [99] Общество
Фото: ОМК

Фото: ОМК

Бесплатные занятия по глинотерапии и керамике для детей с инвалидностью стартовали в выксунском центре инклюзивного творчества "Марсель". Занятия регулярно посещают уже более 30 ребят. Проект придумала заводчанка Евгения Смирнова, которая победила в грантовом конкурсе "ОМК Партнерство" (проводит группа ОМК).

Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих в Выксе и близлежащих районах.  Центр также посещают дети из семей-участников проекта "Передышка". Это служба помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которую в Выксе организовал Благотворительный фонд "ОМК-Участие".

"Дети с инвалидностью нуждаются в дополнительных мерах реабилитации и развития. Глинотерапию и занятия на гончарном круге рекомендуют неврологи, дефектологи и логопеды как эффективный метод реабилитации и социализации. Такие занятия развивают мелкую моторику и координацию движений, что напрямую связано с деятельностью мозга и работой нервной системы. Придумывая внешний облик фигур, дети дают волю фантазии, тренируют образное и логическое мышление. Кроме того, лепка снимает стресс и эмоциональное напряжение. Во время занятий каждый ребенок учится делать что-то новое", - рассказала автор проекта "Создавая возможности", руководитель центра инклюзивного творчества "Марсель" Евгения Смирнова.

На развитие проекта "Создавая возможности" Евгения Смирнова в этом году также получила грант от Росмолодежи – 652 тыс. рублей. А в ноябре некоторые работы деток, посещающих занятия, участвовали в инклюзивном фестивале-конкурсе совместного творчества "На одной волне- 2023".

"Развитие инклюзивного общества – одна из долгосрочных стратегических целей группы ОМК. Особенно активно это направление развиваем в Выксе, где расположено наше крупнейшее предприятие. Евгения Смирнова – сотрудник нашего завода. Для себя она выбрала непростой, но очень интересный и творческий путь поддержки детей с инвалидностью. Евгения также является победителем нашей программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело". Мы видим, что Евгения комплексно подходит к решению проблемы инклюзии, а ее проекты демонстрируют устойчивые положительные результаты для всего города", - отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности Ольга Миронова.

Ранее сообщалось, что ОМК поддержала издание книги о наследии Владимира Шухова.

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Теги:
Выкса Дети ОМК
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