Женщины с детьми до четырех лет смогут получить условно-досрочное освобождение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщины с детьми до четырех лет смогут получить условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, механизмом УДО смогут воспользоваться женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести. При этом необходимо отбыть минимум четверть срока.

Ранее условно-досрочное освобождение распространялось на женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или беременных.

Отмечается, что эта мера поможет снизить число матерей, содержащихся в местах заключения с детьми, а также поспособствует сохранению родственных связей.

Закон вступит в силу через 180 дней.

Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области получат налоговые льготы за трудоустройство заключенных.