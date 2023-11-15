Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска обновят за 28,5 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска обновят за 28,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области" проводится капитальный ремонт операционного блока на третьем этаже здания больницы.

Как рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаил Гуткин, в феврале в учреждении уже обновили первое хирургическое отделение на 60 коек.

В больнице скорой медицинской помощи Дзержинска в этом году провели более 7 тысяч операций. Всего за 11 месяцев текущего года в медучреждение обратилось более 54,5 тысячи человек, из которых 75% получили необходимую медицинскую помощь в приемном отделении.

Также в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в поликлинике №2 Дзержинска капитально отремонтировали подвал площадью 670 кв. м и оборудовали новые служебные помещения для врачей, медицинских работников и сотрудников поликлиники.

Кроме того, в поселке Бабушкино открылся новый офис врача общей практики, а в поселке Пыра обновлено здание действующей врачебной амбулатории.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупит 55 автомобилей скорой помощи.