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Общество

ЦБ РФ предупредил о новых схемах мошенничества с банкнотами в 5000 рублей

12 декабря 2023 17:42  [114] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Специалисты Центробанка предупредили о новых схемах дистанционного мошенничества, которые появились на фоне обновления дизайна пятитысячной купюры. Информацию опубликовал телеканал "360".

По данным регулятора, в первом случае аферисты действуют дистанционно: они звонят жертве и убеждают в необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новой банкноты в 5000 рублей. Для этих целей потенциальную жертву просят установить на смартфон приложение "Банкноты Банка России".

Название этого приложения дублирует официальное, но мошенники дают ссылку на фальшивую программу. В результате они получают удалённый доступ к телефону и, соответственно, к банковским приложениям и счетам.

Во второй схеме злоумышленники лично обходят квартиры под видом работников социальных служб и убеждают жильцов обменивать старые купюры в 5000 рублей на якобы новые. Жертвами такого вида мошенничества становятся доверчивые люди, как правило, пожилые. В обмен они оставляют поддельные банкноты, а иногда и не гнушаются квартирными кражами.

В Банке России добавили что обновлённые пятитысячные купюры постепенно поступают в оборот, но специально обменивать старые банкноты не нужно: они будут находиться в обращении параллельно. Банкноты старого образца будут выводиться из оборота постепенно, по мере износа.

Напомним, 16 октября россиянам презентовали новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Так, банкнота в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу и его центральному городу - Нижнему Новгороду, а купюра в 5000 посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Модернизированные банкноты имеют улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс и высокую износоустойчивость. Привычная россиянам цветовая палитра купюр в соответствии с номиналом сохранена. Также на лицевой стороне купюр появился QR-код, считав который, можно перейти на сайт ЦБ РФ и поподробнее узнать об уровнях защиты новых денежных знаков.

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Теги:
Деньги Мошенничество ЦБ РФ
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