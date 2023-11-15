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Общество

Замглавы Нижнего Новгорода Антон Максимов проверил работы по уборке снега

12 декабря 2023 16:53  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов проверил качество работ по расчистке и уборке снега на улицах города.

Согласно информации, сейчас дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

По словам Антона Максимова, сейчас подрядчики справляются с уборкой снега. Ночью дороги очистили поезда КДМ, также были осуществлены просыпка противогололедными материалами и расчистка основных магистралей, что позволило избежать крупных заторов.

Сейчас дорожники переходят к второстепенным улицам, где нет интенсивного движения общественного транспорта. Основные работы будут проходить в ночное время.

Дежурный мастер подрядной организации Советского района Андрей Калугер отметил, что у водителей КДМ возникают трудности при уборке дорог из-за машин, припаркованных на обочинах. Нижегородцев призывают не парковать ночью автомобили вдоль проезжей части.

Ранее сообщалось, что более 500 единиц техники задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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