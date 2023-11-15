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Общество

Более 500 единиц техники задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде

12 декабря 2023 12:19  [55] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода привлекли к уборке снега более 500 единиц техники и 3,5 тысячи рабочих. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, в ближайшие дни в Нижнем Новгороде выпадет около 30-40 см осадков, что составляет почти месячную норму.

"То есть с учетом уже выпавшего снега, месячные показатели будут сильно превышены уже сейчас", - отметил Юрий Шалабаев, добавив, что снегопады будут только усиливаться.

Всего с начала декабря с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 130 тысяч кубометров снега, что в два раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Минувшей ночью прошла расчистка и обработка противогололедными материалам основных магистралей города. Сейчас эти работы повторяются.

Также особое внимание уделяется расчистке тротуаров, территорий остановок общественного транспорта и подходов к социальным учреждениям.

Напомним, на протяжении недели в Нижегородской области прогнозируются сильные снегопады и потепление.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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