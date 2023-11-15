Более 60 млн рублей направили на поддержку нижегородских молодых специалистов на селе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области обсудили действующие меры по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства.

Согласно информации, в 2023 году на подготовку, привлечение и закрепление специалистов и работников в сельскохозяйственном производстве области из регионального бюджета было направлено более 60 млн рублей.

В течение двух лет специалисты до 35 лет с высшим образованиям ежемесячно получают 8 тысяч рублей, специалисты со средним профессиональным образованием - 6 тысяч рублей.

Молодые работники наиболее востребованных массовых профессий в течение двух лет получают ежемесячную выплату в размере 4 тысяч рублей. Это касается трактористов-машинистов, операторов машинного доения, искусственного осеменения, животноводческих комплексов.

Председатель комитета Игорь Тюрин отметил, что в 2023 году размер пособий был увеличен почти вдвое. В качестве альтернативы пособию молодые специалисты могут улучшить свои жилищные условия, оформив единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Специалист, принявший на себя обязательство отработать в сельскохозяйственной отрасли не менее пяти лет, может рассчитывать на разовое денежное пособие. Так, специалист с высшим образованием может рассчитывать на получение 500 тысяч рублей, а специалист со средним профессиональным образованием – 400 тысяч рублей.

В 2023 году ежемесячные выплаты получили 202 молодых специалиста, пособия получили 67 молодых специалистов.

Как рассказал зампредседателя комитета Александр Ефремцев, для привлечения школьников в сельское хозяйство предусмотрена выплата аграрной стипендии для студентов-очников, обучающихся на бюджете. Для ее получения необходимо заключить соглашение о дальнейшем трудоустройстве с конкретной сельхозорганизацией Нижегородской области.

Такую стипендию в размере 3 или 4 тысяч рублей уже получают 137 студентов.

Ранее сообщалось, что почти 1 млрд рублей дополнительно заложат в бюджет Нижегородской области на 2024 год на поддержку сельского хозяйства.