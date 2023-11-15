Еще 1 млрд рублей заложат в бюджет Нижегородской области на сельское хозяйство

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Почти 1 млрд рублей дополнительно заложат в бюджет Нижегородской области на 2024 год на поддержку сельского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что соответствующие предложения поступили во время обсуждения бюджета в нулевом и первом чтениях.
Так, 400 млн рублей будет направлено на приобретение техники и оборудования, 350 млн рублей- на возмещение части затрат на проценты по кредитам, 230 млн рублей - на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы.
Напомним, закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.
Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.
В 2023 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было выделено около 5,4 млрд рублей.
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