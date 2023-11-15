Еще 1 млрд рублей заложат в бюджет Нижегородской области на сельское хозяйство Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 1 млрд рублей дополнительно заложат в бюджет Нижегородской области на 2024 год на поддержку сельского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что соответствующие предложения поступили во время обсуждения бюджета в нулевом и первом чтениях.

Так, 400 млн рублей будет направлено на приобретение техники и оборудования, 350 млн рублей- на возмещение части затрат на проценты по кредитам, 230 млн рублей - на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы.

Напомним, закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.

Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.

В 2023 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было выделено около 5,4 млрд рублей.