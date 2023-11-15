Наталья Савицкая: "Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению самочувствия" Общество

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Наталья Савицкая рассказала НИА "Нижний Новгород" о том, почему так важно вести здоровый образ жизни.

- Наталья Николаевна, что же такое ЗОЖ и как себя настроить на него?

- Наш организм требует бережного к себе отношения. И, в первую очередь, обеспечить это можно, ведя здоровый образ жизни. Понятие это очень широкое, включающее в себя несколько пунктов.

1. Здоровый образ жизни должен нравиться. К ведению здорового образа жизни вы должны прийти самостоятельно и осознанно, а не под чьим-то психологическим давлением. Вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете.

2. Рациональное питание – организм нуждается в источнике энергии, но не любая пища идет ему на пользу. Правильно подобранный рацион, с достаточным количеством фруктов, овощей, зелени, мясных продуктов снабжает организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

3. Достаточная физическая активность. Прогулки, фитнес, утренняя зарядка – всё это позволяет держать тело в отличной форме, дарит эмоциональную бодрость и энергию.

4. Личная гигиена. Соблюдение элементарных правил гигиены является необходимым условием здоровья. Поручни общественного транспорта, ручки дверей, деньги – это те вещи, которых мы, как и тысячи других людей, касаемся ежедневно, а значит, после этого необходимо обязательно мыть руки.

5. Развитие навыков стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость – комплекс психологических качеств, которые позволяют человеку спокойно справляться с действием факторов стресса, не проявляя при этом отрицательных эмоций, которые негативно влияют на состояние здоровья.

6. Отказ от зависимостей. Конечно же, главное правило здорового образа жизни – отказ от зависимостей (химических и нехимических). Зависимости разрушают физическое и психическое здоровье, негативно влияют на все сферы жизни человека.

7. Соблюдение режима дня. Следующим этапом здорового образа жизни является установка правильного режима дня. В первую очередь, это здоровый и полноценный сон. Вообще сон – это важная составляющая здоровья. Старайтесь ложиться спать до полуночи, продолжительность сна должна быть не менее 6-8 часов. Начинайте свой день с небольшой утренней зарядки, после чего обязательно примите душ. Приём пищи осуществляйте в одно и тоже время.

8. Свежий воздух. Если вы живёте в крупном мегаполисе, старайтесь свои выходные проводить на природе, выезжая за город, где чистый воздух, или чаще гуляйте в парках, скверах. Немаловажным является воздух в квартире, для того, чтобы он был свежим, необходимо ежедневно проветривать комнаты.

- Многие люди уверены, что вести здоровый образ жизни – это дорого. Так ли это?

- Установлено, что когда вы, например, начинаете планировать рацион питания, то исключается возможность спонтанных покупок. А это серьезная расходная часть бюджета. Доставка еды из ресторана значительно дороже, чем создание вкусного блюда из цельных продуктов дома. Если читать состав продуктов и разбираться в нем, часто можно обнаружить, что кричащие маркировки "здоровое" и "диетическое" — всего лишь маркетинговый ход.

Попробуйте, следуя принципам здорового образа жизни, планировать покупки в течение месяца. И сравните с тратами на свой обычный рацион. Будете приятно удивлены. Если говорим о физической активности, то совсем необязательно покупать абонемент в дорогой фитнес-клуб. Чаще ходите пешком, дышите свежим воздухом, делайте по утрам зарядку – это основные правила физической активности, которые не стоят денег.

Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению здоровья и самочувствия человека. С каждым годом он приобретает всё большую популярность, потому что многие люди желают не просто наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью долго. И здоровый образ жизни в этом поможет, поскольку он не только значительно улучшает качество жизни и увеличивает долголетие, но также избавляет от многих недугов, появляющихся в зрелом возрасте.