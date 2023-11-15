Глеб Никитин подписал указ о назначении Ольги Щетининой в Совет Федерации Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о назначении Ольги Щетининой сенатором Совета Федерации. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, Ольга Щетинина уже принимает участие в пленарном заседании верхней палаты Федерального Собрания.

Глеб Никитин отметил, что своей работой в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина заслужила уважение и доверие как со стороны коллег, так и со стороны жителей.

"Каждую историю она пропускает через свое сердце, переживает и всегда добивается нужного результата. Работа над Стратегией развития региона помогла ей еще больше погрузиться в разные направления деятельности и узнать, что нужно жителям Нижегородской области. С огромным опытом и багажом знаний Ольга Щетинина продолжит служить нижегородцам уже на федеральном уровне", - подчеркнул глава региона.

Напомним, сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта 30 ноября.

В предвыборном списке губернатора на пост сенатора от Нижегородской области также претендовал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"Меня очень устраивает его вдумчивая, мудрая работа на этой позиции. Он продолжит работу в Законодательном собрании. Ольга Владимировна провела огромнейшую работу как руководитель фракции партии "Единая Россия", как первый заместитель председателя Законодательного собрания, набралась огромного опыта. Думаю, что она будет максимально полезна в качестве сенатора от исполнительной власти", - говорил Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.