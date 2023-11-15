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Общество

Новогодние ретротрамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде

13 декабря 2023 10:28  [156] Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс", архив

Новогодние ретротрамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, старт праздничной акции был дан на Черном пруду.

Снаружи вагоны украшены светящимися гирляндами, а в салоне новогоднее настроение создают украшения в винтажном стиле и праздничная музыка.

Обслуживать пассажиров будут водители Деды Морозы и кондукторы Снегурочки.

Новогодние трамваи будут курсировать в течение месяца. Стоимость проезда в них такая же, как и в обычных трамваях.

Исполнительный директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский отметил, что это не единственная новогодняя акция, которая ждет нижегородцев в трамваях.

Ранее сообщалось, что новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря.

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Теги:
Новый год Трамвай
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