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Новогодние ретротрамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, старт праздничной акции был дан на Черном пруду.
Снаружи вагоны украшены светящимися гирляндами, а в салоне новогоднее настроение создают украшения в винтажном стиле и праздничная музыка.
Обслуживать пассажиров будут водители Деды Морозы и кондукторы Снегурочки.
Новогодние трамваи будут курсировать в течение месяца. Стоимость проезда в них такая же, как и в обычных трамваях.
Исполнительный директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский отметил, что это не единственная новогодняя акция, которая ждет нижегородцев в трамваях.
Ранее сообщалось, что новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря.
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