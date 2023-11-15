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Культура и отдых

Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря

10 декабря 2023 10:28  [99] Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

На Нижегородской ярмарке на следующей неделе откроется Новогодняя площадка, на которой будет работать каток, карусель, ярмарочный базар, ледовый лабиринт и специальные тематические фотозоны. Об этом сообщили в администрации Ярмарки.

Площадка начинает работу в пятницу, 15 декабря, и посетить её можно будет до 15 января.

Как расскали организаторы, главной темой новогодних мероприятий станут сказки Александра Сергеевича Пушкина – в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.

Жителей и гостей города на Ярмарке будут встречать сказочные персонажи, фотозоны будут также посвящены сказкам Пушкина. В музыкальное сопровождение на катке буду включены цитаты из известных произведений поэта.

Для детей будут организованы игры и короткие интерактивные представления. Все гости также смогут посетить творческие мастер-классы.

На Ярмарочном базаре можно будет традиционно приобрести сувениры, подарки и угощения от нижегородских мастеров.

25 декабря откроется ледовый лабиринт.

"Новогодняя Нижегородская ярмарка каждый год собирает большое количество гостей. Ждем, что к нам вновь приедут туристы из разных регионов России, и надеемся, что нижегородцы по традиции придут на Ярмарку за праздничным и даже сказочным настроением", – отметила генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

Площадка будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00, за исключением 31 декабря – с 10:00 до 3:00; с 1 по 8 января – с 10:00 до 23:30; 9 января – технический перерыв.

Вход на Новогоднюю площадку свободный.

Каток будет работать с 10:30 до 22:00 ежедневно, кроме: 1 января – с 12:30 до 23:30; со 2 по 8 января – с 10:00 до 23:30; 9 января – технический перерыв.

Продолжительность одного сеанса - 1,5 часа.

Напомним, что "Горьковская ярмарка" пройдёт в сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января. 

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

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Теги:
Новый год Ярмарка
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