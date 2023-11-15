Нижегородский завод "Сокол" начнет изготавливать детали для самолета MC-21 Общество

Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Нижегородский завод "Сокол" начнет изготавливать детали для самолета MC-21. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно информации, на заводе будут освоены полный цикл сборки подкилевого отсека, а также изготовление деталей дверей самолета.

Для этого к началу 2026 года предприятия отремонтирует и оснастит новым оборудованием 12 производственных участков. Уже завершена подготовка сборочного участка подкилевого отсека, сейчас для него изготавливается оснастка.

На двух площадках идут строительные и ремонтные работы. Планируется отремонтировать кровлю, окна, санитарно-бытовые помещения, заменить систему освещениях.

На других локациях идет высвобождение площадей, проводятся проектно-изыскательные работы, разрабатывается сметная документация.

Также на заводе "Сокол" планируется обустроить участки для изготовления деталей дверей самолета МС-21, расширить площадь под увеличение номенклатуры самолета Ил-114-300.

Напомним, в июле нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии партию истребителей-перехватчиков МиГ-31.