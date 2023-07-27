Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии партию истребителей-перехватчиков МиГ-31 Общество

Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно информации, на нижегородском заводе самолеты были отремонтированы и модернизированы в рамках гособоронзаказа.

Сейчас истребители отправлены на аэродромы постоянного базирования.

Обновленные МиГ-31 обладают теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности.



"Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в контуре ОАК. Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Напомним, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях.

Также ранее сообщалось, что Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр".