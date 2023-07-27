Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2023 12:46  [19] Уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году
31 июля 2023 12:13  [114] Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии партию истребителей-перехватчиков МиГ-31
31 июля 2023 12:08  [84] Эксперты Сосновского муниципального округа представили на стратсессии проекты по развитию экологического туризма
31 июля 2023 11:55  [116] Банк России за 6 месяцев 2023 года выявил в Нижегородской области семь нелегальных компаний
31 июля 2023 11:36  [137] Еще 150 отделений Почты России откроется в Нижегородской области до конца 2023 года
31 июля 2023 11:24  [141] Летняя жара до +28° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе
31 июля 2023 11:13  [122] Выездное совещание с участием представителей "Автобана" прошло на 6 этапе трассы М-12
31 июля 2023 10:59  [129] Нижегородцы вошли в число призеров и победителей по 10 направлениям форума "iВолга"
31 июля 2023 10:36  [142] Случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Семеновском районе
31 июля 2023 10:18  [143] Количество зарегистрированных преступлений в Нижегородской области за полгода 2023 года снизилось на 4%
Общество

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии партию истребителей-перехватчиков МиГ-31

31 июля 2023 12:13  [114] Общество

Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно информации, на нижегородском заводе самолеты были отремонтированы и модернизированы в рамках гособоронзаказа.

Сейчас истребители отправлены на аэродромы постоянного базирования. 

Обновленные МиГ-31 обладают теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности. 

"Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в контуре ОАК.  Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. 

Напомним, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на нижегородских предприятиях.

Также ранее сообщалось, что Арзамасский машиностроительный завод увеличил производство бронемашин "Тигр".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиастроение Армия Сокол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph