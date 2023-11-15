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Общество

Почти 10% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин

13 декабря 2023 10:54  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 29 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировали в Нижегородской области с 4 по 10 декабря. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, в рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано более 14 тысяч человек. Чаще всего выявлялись вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы , микоплазма, аденовирусы, парагрипп, сезонные коронавирусы, бокавирусы, РС-вирусы и  метапневмовирусы).

При этом продолжает увеличиваться доля подтвержденного гриппа. 

В настоящее время частично или полностью на карантин в регионе закрылись 9,6% детских садов или школ. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям не отправлять своих детей с признаками респираторных инфекций в детские коллективы.

Прививку против гриппа сделали почти 1,4 млн нижегородцев, в том числе более 320 тысяч детей.

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рекомендовала для профилактики и дополнительной защиты использовать медицинские маски и чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, а также укреплять иммунитет - больше гулять на свежем воздухе, пить витаминизированные морсы.

Напомним, что инфекционисты бьют тревогу из-за распространения коклюша в стране. Этот процесс связывают с появлением некоторого числа непривитых людей.

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Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор Школы
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