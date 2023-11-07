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Общество

Наталья Садыкова: У нижегородцев ещё есть время привиться от гриппа

15 ноября 2023 12:33  [78] Общество

Замруководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова на площадке медиацентра НОИЦ провела онлайн-конференцию на тему "Как не заболеть в осенний период?". Специалист ответила на самые актуальные вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации в регионе, мерах профилактики и вакцинации.

Она рассказала, что о том, что в регионе начался довольно значимый подъём заболеваемости ОРВИ. Причём пока циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, парагрипп) - а значит, есть есть ещё время привиться от гриппа, чтобы выработался необходимый иммунитет. Чем больше будет охват вакцинацией - тем меньше шансов для распространения вируса.

Наталья Садыкова отметила, что не следует пускать заболевание на самотёк, поскольку в регионе широко распространились и микоплазмы, которые провоцируют затяжное течение ОРВИ и развитие пневмоний. Никуда не ушёл и COVID-19: сейчас также фиксируется сезонный подъём заболеваемости этой инфекцией.

Поэтому, если в течение трёх дней после начала болезни не наступает улучшение - не стоит заниматься самолечением, а нужно обращаться за медицинской помощью к врачам, которые помогут идентифицировать заболевание и подобрать специфические лекарственные препараты.

Кроме того, замруководителя Управления Роспотребнадзора добавила, что ситуация по кори в регионе довольно спокойной - в настоящее время болеют всего три человека. На территории области были зарегистрированы две крупные вспышки заболевания - в Арзамасском и Дивеевском районах, среди непривитого населения. Все заболевшие прошли успешное лечение, а контактные лица - вакцинированы.

В заключение конференции Наталья Садыкова рекомендовала заботиться о себе: для профилактики и дополнительной защиты использовать медицинские маски и чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, а также укреплять иммунитет - больше гулять на свежем воздухе, пить витаминизированные морсы.

Ранее инфекционисты призвали россиян сделать прививку от гриппа до конца ноября.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в вакцинации от коронавирусной инфекции в наступившем осенне-зимнем сезоне нет необходимости. По её словам, прививаться нужно тогда, когда существует риск для жизни и здоровья.

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Теги:
Вакцинация Здоровье Роспотребнадзор
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