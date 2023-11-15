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Политика

Нижний Новгород обсудил с городами-партнерами план сотрудничества на 2024 год

13 декабря 2023 11:46  [3] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители Нижнего Новгорода, Благовещенска, Южно-Сахалинска и городов Хэйхэ, Чжухай (КНР) подвели итоги взаимодействия в 2023 году и сформировали план-график совместных мероприятий на 2024 год. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал директор департамента Александр Симагин, в рамках встречи обсуждалось сотрудничество в области экономики, образования, спорта, туризма и культуры. 

Так, Нижний Новгород пригласил партнеров принять участие в Международном форуме "Города-побратимы и партнеры", Международной выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Секреты мастеров", а также в онлайн экскурсиях "Жизнь и творчество Максима Горького".

В свою очередь, Благовещенск и Южно-Сахалинск ждут участников из Нижнего Новгорода на международные спортивные состязания, кулинарные и культурные фестивали. 

Город Хэйхэ заинтересован в подборе китайских образовательных учреждений для установления прямого сотрудничества и обмена с нижегородскими школами и вузами.

Город Чжухай продолжит принимать нижегородских студентов, а также пригласил нижегородских артистов и художников принять участие в Российско-китайской ярмарке культуры и искусства в июне 2024 года.

Отметим, что с ноября 2022 года более 300 школьников приняли участие в чжухайском творческом конкурсе "Рисуя город, укрепляем дружбу", а нижегородские специалисты в области образования стали участниками профессионального форума, который был организован городом Хэйхэ.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.

Также напомним, что туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе.

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Теги:
Международное сотрудничество
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