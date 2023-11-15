Девять школ Нижнего Новгорода закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает ИА "Время Н".
Так, полностью приостановлены занятия в двух школах Автозаводского и Сормовского районов.
Также закрыты по одной школе в Приокском, Советском, Нижегородском, Московском и Канавинском районах областного центра.
Кроме того, из-за карантина в Нижнем Новгороде закрыты три детских сада.
Как сообщалось ранее, более 29 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировали в Нижегородской области с 4 по 10 декабря.
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