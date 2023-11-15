Нижегородские коммунальщики с начала зимы вывезли более 13 тысяч самосвалов снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 13 тысяч самосвалов снега вывезли из Нижнего Новгорода с 1 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, всего из Нижнего Новгорода с этого периода времени было вывезено около 200 тысяч кубометров снега.

"Если мерить в машинах, то это более 13 тысяч самосвалов. Только за прошедшие сутки было вывезено почти 16 тысяч кубометров. Сейчас снегопад закончился - погода дала передышку дорожным и коммунальным службам. Но это не значит, что работа остановлена – дорожники продолжают чистить улицы и вывозить снег, сейчас приводят в порядок второстепенные улицы, где нет движения общественного транспорта. Продолжаем чистить остановки и тротуары. Ближе к пятнице синоптики обещают очередной снегопад, так что темпы работы не снижаются", – рассказали в департаменте.

Районные администрации активно привлекают эвакуаторы для расчистки и уборки улиц. Например, в Суриковском микрорайоне Приокского района на одном из основных внутриквартальных проездов установлен запрет парковки с 9.00 до 17.00 по пятницам. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, перемещаются на охраняемую стоянку. "Мы стараемся напоминать жителям о необходимости перемещения машин для уборки, общаемся с ними лично. Просим нижегородцев соблюдать правила дорожного движения и оказывать содействие в уборке дорог". - сказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

Как сообщалось ранее, замглавы Нижнего Новгорода Антон Максимов проверил работы по уборке снега.

Напомним, что более 500 единиц техники задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде.