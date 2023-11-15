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Общество

Екатерина Мизулина встретилась с нижегородскими школьниками

13 декабря 2023 14:38  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 13 декабря в культурном центре "Рекорд" провела встречу с учащимся нижегородских школ.

До начала мероприятия перед залом собралась очередь из сотен школьников, желающих встретиться с Екатериной Мизулиной. Сидячих мест в зале не осталось, но многие ради открытого разговора готовы были и постоять.

Екатерина Мизулину зал встретил аплодисментами и овациями.

В своём приветственном слове глава Лиги безопасного интернета отметила, что сейчас школьники активно сами создают контент в интернете. Так, многие в зале подняли руки, когда Екатерина Мизулина спросила, у кого есть свой Telegram-канал.

"Каждый день многие из вас постят десятки сообщений, но не все думают, какие от этого будут последствия. Иногда те видео, которые вы ставите, во первых, может оскорбить человека, который его увидит. Второй момент, о котором важно подумать, это то, что вы очень много даете информации о своей жизни: где вы живите, где учитесь, какой уровень вашего дохода. Это дает очень широкие возможности для разных нехороших людей. Обязательно думайте о том контенте, который вы постите", - обратилась она к ребятам.

Первый вопрос Екатерине Мизулиной, конечно же, касался её впечатлений от Нижнего Новгорода.

"Я вижу, что Нижний меняется, растет, развивается. Я этому очень рада. Могу сказать, что сравнимо с Москвой, так что вам очень повезло. Дай Бог, чтобы так было и дальше, чтобы так развивались наши города", - сказала она.

Отвечая на вопрос о запрете на использование телефонов во время уроков, Екатерина Мизулина отметила, что полностью запрещать смартфоны в школах не стоит. Если во время уроков гаджеты действительно отвлекают учеников, то во время перемен им следует оставлять возможность иметь контакт с родителями.

Среди главных проблем современной молодёжи Екатерина Мизулина отметила буллинг и мошенничество.

"Слишком много жестокости в нашем обществе, агрессии. Много несправедливости, на которую молодежь очень чутко реагирует", - подчеркнула она.

В конце мероприятия Екатерина Мизулина сфотографировалась со всеми желающими и подарила свой мерч.

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