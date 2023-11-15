США ввели санкции против гендиректора завода 70-летия Победы Василия Шупранова. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.
Согласно информации, 12 декабря в санкционный список США были внесены 23 гражданина России, Турции, Южной Кореи, Китая и Пакистана.
Также ограничения введены против более чем 200 предприятий.
Напомним, в августе завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове были внесены в санкционный список Канады.
Также ранее сообщалось, что дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза.
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