США ввели санкции против гендиректора завода 70-летия Победы Василия Шупранова Политика

США ввели санкции против гендиректора завода 70-летия Победы Василия Шупранова. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

Согласно информации, 12 декабря в санкционный список США были внесены 23 гражданина России, Турции, Южной Кореи, Китая и Пакистана.

Также ограничения введены против более чем 200 предприятий.

Напомним, в августе завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове были внесены в санкционный список Канады.

Также ранее сообщалось, что дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза.