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Политика

Завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове внесены в санкционный список Канады

24 августа 2023 13:56  [116] Политика

Фото: "Нижегородский завод 70-летия Победы"

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" и ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" в Сарове внесены в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте МИД Канады.

Согласно информации, всего в санкционный список было добавлено еще 29 российских предприятий и четверо россиян.

Санкции влекут за собой запрет на заключение сделок с канадскими компаниями.

Ранее ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" попал под санкции Украины.

Также напомним, что дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза.

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Теги:
заводы Санкции
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