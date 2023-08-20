Завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове внесены в санкционный список Канады Политика

Фото: "Нижегородский завод 70-летия Победы"

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" и ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" в Сарове внесены в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте МИД Канады.

Согласно информации, всего в санкционный список было добавлено еще 29 российских предприятий и четверо россиян.

Санкции влекут за собой запрет на заключение сделок с канадскими компаниями.

Ранее ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" попал под санкции Украины.

Также напомним, что дзержинский завод им. Свердлова внесен в санкционный список Евросоюза.