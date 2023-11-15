администрация Нижнего Новгорода
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Около 27% расходов бюджета Нижнего Новгорода носят инвестиционный характер. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Напомним, сегодня Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.
Доходы бюджета на следующий год утверждены в сумме 54 млрд рублей, расходы - 56,4 млрд рублей. Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год составляет более 2,4 млрд рублей.
По словам Юрия Шалабаева, дефицит будет покрыт за счет заимствований, в том числе за счет казначейских кредитов по ставке 0,1% годовых.
Также мэр отметил, что 27% расходов будут направлены на развитие Нижнего Новгорода. В 2020 году доля этих расходов составляла 10%. В категорию инвестиционных расходов входят строительство, капитальный ремонт, инженерные сети и коммуникации.
"Такая работа не приносит стремительного результата, но является залогом будущего развития города", – подчеркнул Юрий Шалабаев.
Напомним, закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.
Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.
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