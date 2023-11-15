Около 27% расходов бюджета Нижнего Новгорода носят инвестиционный характер Экономика

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 27% расходов бюджета Нижнего Новгорода носят инвестиционный характер. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, сегодня Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Доходы бюджета на следующий год утверждены в сумме 54 млрд рублей, расходы - 56,4 млрд рублей. Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год составляет более 2,4 млрд рублей.

По словам Юрия Шалабаева, дефицит будет покрыт за счет заимствований, в том числе за счет казначейских кредитов по ставке 0,1% годовых.

Также мэр отметил, что 27% расходов будут направлены на развитие Нижнего Новгорода. В 2020 году доля этих расходов составляла 10%. В категорию инвестиционных расходов входят строительство, капитальный ремонт, инженерные сети и коммуникации.

"Такая работа не приносит стремительного результата, но является залогом будущего развития города", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.

Доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 292,2 млрд рублей, расходы прогнозируются в сумме 295,8 млрд рублей.