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Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила городской бюджет на 2024 год

13 декабря 2023 11:02  [76] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 13 декабря утвердили бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Согласно информации, доходы бюджета на следующий год утверждены в сумме 54 млрд рублей, что на 5,4 млрд рублей больше первоначальных показателей бюджета 2023 года.

Так, собственные доходы города составят 26,6 млрд рублей или 49%, межбюджетные трансферты – 27,4 млрд рублей.

Расходы составляют 56,4 млрд рублей. Это на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году. 61% от расходов (34,6 млрд рублей) будет направлено на социальную сферу.

Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год составляет более 2,4 млрд рублей.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, и доходы, и расходы бюджета вырастут примерно на 11%.

"Доходы пока запланировали на уровне 54 млрд руб, но в ближайшее время ожидаем дополнительные поступления на метро и переселение из ветхого и аварийного фонда из области и федерации, так что эта сумма увеличится. Значительно увеличим денежные вливания в модернизацию социальных учреждений, их техническое перевооружение. Также больше средств направим на поддержку активной молодёжи", – заявил мэр.

Документ предварительно рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям, а также по экологиигородскому хозяйству и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

1 декабря в Нижнем Новгороде прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

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Теги:
Бюджет Гордума
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