Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение проекта реконструкции объекта культурного наследия на улице Октябрьской революции, 33 было выдано сегодня, 13 декабря.

Застройщиком дома выступает КП НО "Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства".

Проект был разработан ООО "Истоки" и ООО "Велес НН".

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

В августе 2022 года казенное предприятие Нижегородской области "ДОМ.НН" представило доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование.

Планируется, что работы по реставрации ДК им. Ленина начнутся в 2024 году. В эксплуатацию объект планируется ввести в конце 2025 года.