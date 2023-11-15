Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2023 16:08  [53] Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
13 декабря 2023 15:13  [97] ЗСНО предложило очередные меры для улучшения жилищных условий многодетным семьям
13 декабря 2023 14:51  [110] Число авиапроисшествий в 2023 году в России сократилось на 1,3%
13 декабря 2023 14:38  [137] Екатерина Мизулина встретилась с нижегородскими школьниками
13 декабря 2023 14:21  [121] Нижегородские коммунальщики с начала зимы вывезли более 13 тысяч самосвалов снега
13 декабря 2023 13:57  [120] Нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ
13 декабря 2023 13:39  [144] Диссертационный совет по психологии открылся в НГПУ им. Минина
13 декабря 2023 12:54  [171] Девять школ Нижнего Новгорода закрыты на карантин
13 декабря 2023 11:30  [156] Слушатели курсов НГЛУ изучили профилактику буллинга в полилингвальной среде
13 декабря 2023 11:19  [168] Казачья бригада им. Платова объявила о наборе добровольцев
Общество

Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

13 декабря 2023 16:08  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реконструкции ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение проекта реконструкции объекта культурного наследия на улице Октябрьской революции, 33 было выдано сегодня, 13 декабря.

Застройщиком дома выступает КП НО "Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства".

Проект был разработан ООО "Истоки" и ООО "Велес НН".

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

В августе 2022 года казенное предприятие Нижегородской области "ДОМ.НН" представило доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование.

Планируется, что работы по реставрации ДК им. Ленина начнутся в 2024 году. В эксплуатацию объект планируется ввести в конце 2025 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph