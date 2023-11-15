Реставрацию ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реставрацию ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, что в 2021 году Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом.

В августе 2022 года казенное предприятие Нижегородской области "ДОМ.НН" представило доработанную концепцию для приспособления здания ДК им. Ленина под современное использование.

В апреле 2023 года разработчик - ООО "Велес НН" - направил на государственную экспертизу проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

Планируется, что работы по реставрацию ДК им. Ленина начнутся в 2024 году. В эксплуатацию объект планируется ввести в конце 2025 года.

Как добавили в администрации Канавинского района, застройщик сохранит архитектурную концепцию территории. В настоящее время также идет процедура оформления земельных участков.

СПРАВКА:

Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.

В 2020 году здание было передано в областную собственность для реставрации.

В 2014 году стало известно о планах социально-спортивной организации "Континент" восстановить ДК им. Ленина, однако в 2019 года контракт с ней был расторгнут.

Впервые о необходимой реставрации бывшего дома культура заговорили еще в 2004 году.