Около 240 тысяч "Пушкинских карт" оформлено в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем Telegram-канале рассказала о промежуточных итогах программы "Пушкинская карта" в регионе.

Согласно информации, Нижегородская область заняла 6 место по России и 3 место в ПФО в рейтинге по результатам продаж за все время существования проекта.

Нижегородские учреждения культуры за счет "Пушкинской карты" получили более 670 млн рублей, из которых 325 млн рублей - в 2023 году.

На данный момент в Нижегородской области оформлено около 240 тысяч "Пушкинских карт", средства которых можно потратить более чем в 360 учреждениях культуры во всех районах области.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области по "Пушкинской карте" было куплено более 711 тысячи билетов.

С афишей мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", можно ознакомиться на сайте Культура.рф.