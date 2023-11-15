Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 декабря 2023 17:52  [1] Около 240 тысяч "Пушкинских карт" оформлено в Нижегородской области
13 декабря 2023 09:05  [186] Лучшие молодежные театральные коллективы выбрали в Нижегородской области
10 декабря 2023 10:28  [480] Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря
08 декабря 2023 17:00  [471] Посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас!" открылась в Нижнем Новгороде
08 декабря 2023 16:37  [520] "Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря
08 декабря 2023 12:23  [511] Нижегородские театры в этом году поставили 23 новых спектакля в рамках проекта "Культура малой Родины"
08 декабря 2023 09:52  [495] Музыкальный проект "Квартирник на Щелчке" стал призёром международного конкурса
07 декабря 2023 13:12  [547] Новогодняя выставка стала доступна в Нижегородском музее-заповеднике
07 декабря 2023 11:53  [520] Смотри в оба: видеонаблюдение "Ростелекома" поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов
06 декабря 2023 16:51  [341] Фейерверк жанров и сюжетов: Wink.ru представляет декабрьские кинопремьеры
Культура и отдых

Около 240 тысяч "Пушкинских карт" оформлено в Нижегородской области

13 декабря 2023 17:52  [1] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем Telegram-канале рассказала о промежуточных итогах программы "Пушкинская карта" в регионе.

Согласно информации, Нижегородская область заняла 6 место по России и 3 место в ПФО в рейтинге по результатам продаж за все время существования проекта.

Нижегородские учреждения культуры за счет "Пушкинской карты" получили более 670 млн рублей, из которых 325 млн рублей - в 2023 году.

На данный момент в Нижегородской области оформлено около 240 тысяч "Пушкинских карт", средства которых можно потратить более чем в 360 учреждениях культуры во всех районах области.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области по "Пушкинской карте" было куплено более 711 тысячи билетов.

С афишей мероприятий, доступных по "Пушкинской карте", можно ознакомиться на сайте Культура.рф.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пушкинская карта
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph