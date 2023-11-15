Еще 14 квартир для детей-сирот перейдет в собственность Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 13 декабря поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города 14 квартир для обеспечения жильем детей-сирот.

Согласно информации, квартиры расположены в Сормовском, Автозаводском, Ленинском районах и в сельском поселке Новинки.

Всего в 2023 году в муниципальную собственность Нижнего Новгорода было принято 55 квартир для детей-сирот.

Также в рамках заседания было одобрено предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области двух земельных участков на улице Сергея Акимова. В дальнейшем они будут предложены инвесторам, достраивающим проблемные объекты

Кроме того, согласовано принятие в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры на территории новых жилых комплексов.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области на жилищные сертификаты для детей-сирот было направлено более 1,4 млрд рублей.