Еще одно уголовное дело возбудили против бывшего главврача Семеновской ЦРБ

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Еще одно уголовное дело возбудили против бывшего главного врача Семеновской ЦРБ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, с января по ноябрь 2022 года подозреваемый без проведения торгов закупил компьютерную технику на общую сумму более 2,3 млн рублей. Средства не были включены в план-график на 2022 год, что ограничило участие в конкурсе других поставщиков.
Кроме того, из-за этих действий больница не смогла приобрести аппарат ИВЛ для детей, который был необходим для учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Напомним, в ноябре стало известно, что бывший главврач Семеновской ЦРБ в период с января по июнь 2023 года выплачивал персоналу стимулирующие выплаты без законных на то оснований.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.
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