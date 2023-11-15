Еще одно уголовное дело возбудили против бывшего главврача Семеновской ЦРБ Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Еще одно уголовное дело возбудили против бывшего главного врача Семеновской ЦРБ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, с января по ноябрь 2022 года подозреваемый без проведения торгов закупил компьютерную технику на общую сумму более 2,3 млн рублей. Средства не были включены в план-график на 2022 год, что ограничило участие в конкурсе других поставщиков.

Кроме того, из-за этих действий больница не смогла приобрести аппарат ИВЛ для детей, который был необходим для учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, в ноябре стало известно, что бывший главврач Семеновской ЦРБ в период с января по июнь 2023 года выплачивал персоналу стимулирующие выплаты без законных на то оснований.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.