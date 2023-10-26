Бывший главврач Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Бывший главврач Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, подозреваемый в период с января по июнь текущего года выплачивал персоналу стимулирующие выплаты без законных на то оснований.

Всего таким образом было начислено более 1 млн рублей. Эти средства бывший главный врач направил на проведение ремонта в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных правонарушений и закрепляют доказательную базу.

Напомним, 6 сентября был задержан завотделением онкологии Семеновской ЦРБ. Он обвиняется в подмене лекарств на физраствор.