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Бывший главврач Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, подозреваемый в период с января по июнь текущего года выплачивал персоналу стимулирующие выплаты без законных на то оснований.
Всего таким образом было начислено более 1 млн рублей. Эти средства бывший главный врач направил на проведение ремонта в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных правонарушений и закрепляют доказательную базу.
Напомним, 6 сентября был задержан завотделением онкологии Семеновской ЦРБ. Он обвиняется в подмене лекарств на физраствор.
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