Производство овощей в Нижегородской области в 2023 году увеличилось на 17% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии в 2023 году увеличили производство овощей открытого грунта на 17%, картофеля – на 7%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, в регионе в этом сезоне произвели 32,2 тысячи тонн овощей открытого грунта и 490 тысяч тонн картофеля.

Сейчас в Нижегородской области выращиваются следующие овощи открытого грунта: капуста, столовая свекла, кабачки, тыква и лук.

Как рассказал Николай Денисов, в этом году на возмещение части затрат, связанных с выращиванием овощей, нижегородским аграриям было направлено более 180 млн рублей субсидий, из которых почти 140 млн – средства федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что выпуск продуктов питания в Нижегородской области вырос почти на 9% за 10 месяцев 2023 года.