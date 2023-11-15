Выпуск продуктов питания в Нижегородской области вырос почти на 9% за 10 месяцев 2023 года Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области увеличили выпуск продуктов питания почти на 9% за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Индекс физического объема производства пищевых продуктов за десять месяцев текущего года составил 108,7 процента. Рост достигнут за счет увеличения выпуска мяса, колбас, молока, сыров, творога, сливочного масла, хлебобулочных изделий, плодоовощных консервов. За указанный период предприятия отрасли произвели продукции на общую сумму 152 миллиарда рублей", - пояснил Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза, за январь-октябрь 2023 года на 10% увеличено производство мяса, на 10,3% - колбасных изделий, на 12% - молока, на 28,8% - сливочного масла, на 31,8% - сыров и творога, на 24,1% - хлебобулочных изделий, на 12,8% - плодоовощных консервов.

"Для поддержки предприятий пищевой промышленности предусмотрены программы льготного кредитования. Субсидированные кредиты можно получить на развитие производства, например, на покупку оборудования, модернизацию действующего перерабатывающего цеха или строительство нового, а также на закупку сырья для производства продукции", - добавил министр.

В 2023 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области было выделено около 5,4 млрд рублей.