Вручение премии "НЕЙМАРК. Лидеры ИТ-индустрии" впервые состоялось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде впервые состоялось вручении премии "НЕЙМАРК. Лидеры ИТ-индустрии".

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, торжественное мероприятие прошло в Пакгаузах на Стрелке.

Лучшие программисты Нижегородской области получили награды по номинациям "Создание ИТ-технологий мирового уровня", "Молодые лидеры ИТ-индустрии", "Популяризация ИТ", "Развитие предпринимательства в ИТ-отрасли", "Развитие технического образования и науки".

В ходе церемонии награждения Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородская земля богата талантливыми и яркими людьми.

"Мы каждый день пользуемся интернетом и гаджетами, Wi-Fi, скоростным мобильным интернетом… Система компьютерного зрения, а также множество разработок, используемых в медицине, инженерии разрабатывались и дорабатывались в Нижнем Новгороде. Я считаю, что премия — действенный способ отметить достижения выдающихся земляков, чтобы об этом помнили во всем мире", - сказал губернатор.

Напомним, что нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" стал обладателем официальной лицензии на выдачу дипломов по программам повышения квалификации в востребованных областях ИТ.